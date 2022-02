Łódzkie: Kierował samochodem mając 2,7 promila alkoholu w organizmie

Policjanci z Wielunia (woj. łódzkie) zatrzymali 30-latka, który po pijanemu kierował mercedesem. Miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Pijanego kierowcę pomogli ująć przypadkowi świadkowie - poinformowała we wtorek rzeczniczka wieluńskiej policji st. asp. Katarzyna Grela.

Dyżurny komendy policji w Wieluniu (Łódzkie) dostał zgłoszenie o ujęciu przez przypadkowych świadków pijanego kierowcy.

"Z relacji świadków wynikało, że w poniedziałek, w miejscowości Krzyworzeka kierowca mercedesa jadący przed nimi miał poważne problemy z utrzymaniem toru jazdy. Podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, świadkowie podjęli decyzję, że pojadą za nim i spróbują zatrzymać" - relacjonowała Grela.

"Kierujący mercedesem nie chciał się zatrzymać. Ale na łuku drogi uderzył w krawężnik, w wyniku czego uszkodził w aucie opony. To zmusiło go do zatrzymania pojazdu" - podała. " Świadkowie wyczuli od 30-letniego mężczyzny woń alkoholu. Natychmiast wyciągnęli kluczyki ze stacyjki auta" - przekazała.

"Badanie alkomatem wykazało u zatrzymanego kierowcy ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie" - podkreśliła rzeczniczka.

30-latkowi grożą 2 lata więzienia.