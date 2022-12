Łódzkie: Koniec utrudnień po wypadku na dk 92 koło Łowicza

Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 92 między Łowiczem i Kutnem (woj. łódzkie) – poinformował dyżurny łódzkiego Punktu Informacji Drogowej. W miejscowości Nowe Zduny zderzyły się dwa samochody osobowe. 64-letnia kobieta kierująca jednym z aut trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło środę przed godz. 8 w miejscowości Nowe Zduny w pow. łowickim na 386. kilometrze trasy. To odcinek między Łowiczem i Kutnem.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w zderzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe - renault, który prowadził 24-latek oraz kierowany przez 64-letnią kobietę seat. Seat włączał się do ruchu drogi podporządkowanej na dk 92, gdzie doszło do zderzenia. W wyniku wypadku obrażeń doznała kobieta, która została przewieziona do szpitala w Łowiczu.

Kierujący renault był trzeźwy. Od kobiety została pobrana krew do badania na zawartość alkoholu w organizmie.

Dk 92 była nieprzejezdna w obu kierunkach przez blisko dwie godziny. Jak przekazał PAP dyżurny Punktu Informacji Drogowej drogę udrożniono przed godz. 10.