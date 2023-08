Łódzkie: Koniec utrudnień po wypadku na DK72 między Uniejowem a Turkiem

Zakończyły się wszystkie utrudnienia po wypadku na drodze krajowej nr 72 między Uniejowem w woj. łódzkim a Turkiem w woj. wielkopolskim, gdzie zderzyły się samochód osobowy i cysterna. Trasa była zablokowana w obu kierunkach przez kilka godzin.

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 11.30 na 47. kilometrze DK72, w miejscowości Człopy (gm. Uniejów, woj. łódzkie). To odcinek trasy między Uniejowem a Turkiem.

Na pasie ruchu w stronę Turku samochód osobowy marki Toyota RAV4 zderzył się z cysterną. W wyniku wypadku ranna została 42-letnia kobieta podróżująca autem osobowym. Z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydostali ją strażacy. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Według wstępnych ustaleń kierująca toyotą mieszkanka powiatu tureckiego z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w pojazd ciężarowy.

Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, trasa jest przejezdna od godz. 15.40.