Łódzkie: Marlena Maląg otworzyła mistrzostwa w wyścigach drezyn w Wieruszowie

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg otworzyła w sobotę 6. Mistrzostwa Polski w Wyścigach Drezyn Ręcznych, odbywające się w Wieruszowie (Łódzkie), które są częścią pikniku poświęconego funduszom europejskim.

"Dziękuję uczestnikom za krzewienie tradycji kolejarskiej. Ja pochodzę z miasta kolejarskiego, Ostrowa Wielkopolskiego i też mam takie korzenie, bo mój tata pracował na kolei. Cieszę się, że jest to rodzinna impreza, której towarzyszy kultywowanie pamięci i tradycji, bo w planach jest także odsłonięcie pomnika na 150 lat kolei w Wieruszowie" - podkreśliła minister otwierając imprezę, która jest częścią pikniku organizowanego przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera w Wieruszowie.

Odbywające się po raz szósty mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn ręcznych są rozgrywane na na bocznicy kolejowej firmy Pfleiderer. W tym roku swój udział w zawodach zgłosiło ponad 50 drużyn, startujących w dwóch kategoriach - pań i panów. Drużyny składają się z czterech dorosłych osób.

Organizatorzy imprezy pomyśleli o specjalnym transporcie na miejsce zabawy - można na nią dojechać bezpłatnie pociągiem m.in. ze stacji Wieluń Dąbrowa. Specjalne połączenia obsługują składy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Kolei Śląskich.

Na towarzyszącym mistrzostwom pikniku można nie tylko obejrzeć występy lokalnych artystów, ale też uzyskać informacje na temat funduszy europejskich. Gwiazdą imprezy będzie Marcin Daniec.

Na sobotę zaplanowano także uroczyste odsłonięcie monumentu przy ul. Kolejowej, który wykonano dla upamiętnienia 150. rocznicy przyjazdu pierwszego pociągu do Wieruszowa. Jak podają miejskie kroniki, miało to miejsce 26 maja 1872 r. W Wieruszowie przebiegała granica między zaborami, dlatego w tym mieście kończyła się linia kolejowa. Linia ze Śląska przez Wieluń do Wieruszowa powstała w latach 1925-26.