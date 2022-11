Łódzkie: Między Piotrkowem Tryb. a Kamieńskiem zakończył się remont A1 do Katowic

Zakończył się kolejny etap prac modernizacyjnych na autostradzie A1 między Piotrkowem Tryb. a Kamieńskiem (woj. łódzkie). To 10 kilometrów jezdni zachodniej w kierunku Katowic - przekazał rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

Zakończenie kolejnego etapu remontu A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem i kolejnych 10 kilometrów autostrady jezdni zachodniej w kierunku Katowic oznacza, że - jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - jadący w kierunku Katowic kierowcy mogą korzystać łącznie z 17 kilometrów jezdni z trzema pasami ruchu.

"Należy jednak pamiętać, że na takim samym odcinku jezdni wschodniej w kierunku Łodzi ruszają prace związane z demontażem separatorów, usuwaniem tymczasowego i naniesieniem docelowego oznakowania poziomego. Do przekazania kierowcom pozostał jeszcze ostatni, 7-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Katowic" - relacjonował Zalewski. "Zakończenie tego etapu prac będzie jednocześnie oznaczało koniec ruchu dwukierunkowego na jezdni wschodniej - docelowo wyłącznie do Łodzi" - zaznaczył i dodał, że powinno to nastąpić jeszcze w tym roku.

"Wówczas cały, ponad 24-kilometrowy odcinek A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem zostanie oddany do ruchu, a kierowcy będą mogli korzystać z trzech pasów w obu kierunkach" - zapewnił. "Poza jezdnią prace będą jeszcze prowadzone do wiosny przyszłego roku. Do tej pory na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 kilometrów na godzinę" - poinformował.