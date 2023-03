Łódzkie: Milion złotych dla działkowców na nowe drzewa, kwiaty i alejki

Milion złotych z samorządu województwa łódzkiego trafi do stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe. Pozyskane pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zakup sadzonek drzew i kwiatów lub modernizację alejek ogrodowych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

To kolejna odsłona programu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi "Łódzkie Ogrodem Polski", mającego zachęcić samorządy, instytucje publiczne i mieszkańców do zwiększania przestrzeni zielonych, sadzenia drzew i krzewów, tworzenia ogrodów, parków, skwerów, a także przeciwdziałania zmianom klimatu.

"Robimy wszystko, by uczynić nasz region województwem ogrodów. Sprawić, by był jeszcze piękniejszy niż jest. Chciałbym, żebyśmy zaczęli postrzegać Łódzkie jako ogród Polski. Teraz chcemy wesprzeć stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe. Mamy na to milion złotych. Liczymy, że ogródki działkowe, dzięki tym środkom, zazielenią się, rozkwitną i wypięknieją" - wyjaśnił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

W ramach ogłoszonego naboru stowarzyszenia prowadzące w regionie rodzinne ogrody działkowe mogą pozyskać pieniądze na zakup sadzonek drzew i kwiatów, a także na budowę i modernizację alejek ogrodowych. Dotację można uzyskać również na renowację stawów i oczek wodnych oraz modernizację studni głębinowych i systemów deszczowych służących do nawadniania, zakup urządzeń elektrotechnicznych, m.in. pomp, systemów zbierających i magazynujących wodę deszczową.

Warunkiem pozyskania środków jest inwestycja dotycząca części wspólnej i ogólnodostępnej dla każdego działkowca. Nie jest potrzebny wkład własny. Na jeden projekt można pozyskać maksymalnie 30 tys. zł.

Regulamin oraz wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu. Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź do 12 kwietnia.

W woj. łódzkim jest 300 ogródków działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. W samej Łodzi takich miejsc jest 99.