Łódzkie: Nastolatek postrzelił z broni palnej 11-letnią siostrę

W powiecie skierniewickim (woj. łódzkie) 14-latek postrzelił z broni palnej swoją 11-letnią siostrę. Dziewczynka jest w szpitalu. Broń pochodzi prawdopodobnie z okresu II wojny światowej - powiedziała wieczorem PAP rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi kom. Aneta Sobieraj.

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek po południu w małej miejscowości w powiecie skierniewickim (Łódzkie).

"Otrzymaliśmy informację, że 14-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego postrzelił swoją 11-letnią siostrę" - przekazała w rozmowie z PAP Sobieraj. "Dziewczynka w dość poważnym stanie trafiła do szpitala" - zaznaczyła.

"Broń pochodzi prawdopodobnie z okresu II wojny światowej" - dodała.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, jak doszło do postrzelenia 11-latki.

Portal RMF24 podał, że tuż po wypadku policja rozmawiała z chłopcem. Powiedział on, że karabin znalazł w lesie. "Do postrzału doszło w czasie czyszczenia broni. To był przypadek, bo karabin po prostu nagle wypalił" - napisał portal.