Łódzkie: Nawalny deszcz i grad - z południowego wschodu na północny zachód regionu przemieszcza się burza

Z południowego wschodu na północny zachód powiatów rawskiego i skierniewickiego w woj. łódzkim przemieszcza się burza z nawalnymi opadami deszczu, lokalnie występującym gradem oraz silnymi porywami wiatru - ostrzegł w niedzielę po południu IMGW.

"Z południowego wschodu na północny zachód regionu przemieszcza się burza, której towarzyszą nawalne opady deszczu o wydajności do 10-20 mm na 10 minut. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu o średnicy 2-4 cm oraz porywy wiatru do 60-80 km/h. W ciągu najbliższych 2-3 godzin intensywność zjawisk będzie jeszcze rosnąć - mogą one przybierać charakter nawałnic z sumą opadów do 35-50 mm/h, gradem wielkości 3-5 cm i porywami wiatru do 90-100 km/h" - ostrzegli synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w komunikacie wydanym o godz. 13.30 w niedzielę.

Jak podano, około godziny 15 burza dotrze w okolice Warszawy i Lublina.

Intensywne opady burzowe występowały także w powiatach: sieradzkim, wieluńskim i wieruszowskim. Strefa wyładowań atmosferycznych z intensywnymi opadami deszczu o natężeniu 10-15 mm/h i lokalnie 20-25 mm/h przemieszcza się dość szybko na północny zachód, docierając do Łodzi i okolic.