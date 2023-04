Łódzkie: Nocne utrudnienia w ruchu na A1

Poważne utrudnienia w ruchu na autostradzie A1 w środę wieczorem i w nocy ze środy na czwartek, między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (woj. łódzkie) zapowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Utrudnienia na A1 będą na w miejscowościach Wygoda, Kargał Las i Wola Krzysztoporska na 352 i 360 km trasy - poinformował w środę rzecznik oddziału GDDKiA w Łodzi Maciej Zalewski. "To odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (Łódzkie)" - dodał.

"Od godziny 21 w środę wieczorem do godz. 3 w nocy ze środy na czwartek prowadzone będą tam badania fotometryczne" - przekazał. "Ich celem jest ocena, czy zastosowane oświetlenie uliczne spełnia wymagane normy" - wyjaśnił. "Aby zrealizować badania konieczne będą zatrzymania ruchu na obu jezdniach, których będzie około dwunastu " - podał Zalewski.

Przerwy w ruchu będą trwały nie dłużej niż 20 minut. W miejscach prowadzonych pomiarów prowadzone będą też ćwiczenia policji - zapowiedziało GDDKiA.

Wyznaczono objazdy drogą krajową nr 91. "Jadący od Łodzi na południe autostradą A1 powinni na węźle Piotrków Trybunalski Zachód zjechać na drogę ekspresową S8, dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Wschód i kontynuować podróż drogą krajową 91 do Kamieńska, gdzie będzie można wrócić na autostradę A1. Ten sam objazd dotyczy jadących z Warszawy w kierunku Katowic drogą ekspresową S8" - radził Zalewski.

"Jadący z południa autostradą A1 powinni zjechać na węźle Kamieńsk, dotrzeć do drogi rajowej nr 91 i kontynuować jazdę dk91 do węzła Piotrków Trybunalski Wschód, skąd można jechać bezpośrednio w kierunku Warszawy, lub drogą S8 dotrzeć do węzła Piotrków Tryb. Zachód, gdzie można wrócić na autostradę A1, aby kontynuować podróż w kierunku Łodzi i Gdańska" - zaznaczył rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA.