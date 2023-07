Łódzkie: Od początku lipca złożono w regionie ponad 20 tys. wniosków o wyprawkę szkolną

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o świadczenie 300 plus z programu Dobry Start. W pierwszych dniach miesiąca w woj. łódzkim złożono już ponad 20 tys. wniosków obejmujących 28 tys. dzieci – poinformowała we wtorek rzeczniczka łódzkiego ZUS-u Monika Kiełczyńska.

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność - to do ukończenia 24 lat.

W ramach programu rodzice, bez względu na osiągany dochód, mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, m.in. na podręczniki, zeszyty czy przybory szkolne.

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać do 30 listopada, wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS zapewnia, że jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

Złożenie wniosku jest proste, trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane takie, jak numer PESEL dzieci, nazwa i adres szkoły czy aktualny numer konta, na które zostanie przekazane świadczenie.

Wnioski można składać przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wnioskować można także przez aplikację mobilną mZUS, którą pobierzemy bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.