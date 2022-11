Łódzkie: Od środy remont dk 91 i 42 w Radomsku – będą utrudnienia

W środę rozpoczną się prace remontowe na drogach krajowych 91 i 42 w Radomsku (Łódzkie) – poinformował rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA. W czasie robót ruch będzie kierowany ręcznie i odbywał się wahadłowo.

Jak wyjaśnił Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), remont będzie polegał na usunięciu wyeksploatowanych fragmentów nawierzchni i zastąpienie ich nowymi.

Chodzi o biegnącą w Radomsku w ciągu dk 91 ul. Narutowicza oraz dk 42, czyli ul. Mickiewicza.

"Na dk 91 wymienione zostaną tu dwie warstwy nawierzchni - wiążąca i ścieralna - na odcinku o długości ok. 230 metrów w okolicach ul. Szkolnej. W przypadku ulicy Mickiewicza zakres prac będzie identyczny ale obejmie on prawą stronę jezdni na odcinku od ul. Joselewicza do Konarskiego - ok. 470 metrów i na całej szerokości jezdni od Konarskiego do Przedborskiej - ok. 90 metrów" - przekazał rzecznik.

Dodał, że prace powinny zakończyć się na przełomie listopada i grudnia. Termin jest uzależniony od pogody. W trakcie prowadzonych robót, czyli w godzinach 8-16 ruch kierowany będzie ręcznie i odbywał się wahadłowo. Po zakończeniu prac każdego dnia, będzie udostępniana cała szerokość jezdni.