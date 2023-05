Łódzkie: Ostrzeżenie dla całego regionu przed przymrozkami w nocy

W nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie całego województwa łódzkiego spodziewane są przygruntowe przymrozki – poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w niedzielę ostrzeżeniu, przygruntowe przymrozki z dużym prawdopodobieństwem mogą występować w Łódzkiem w niedzielę od godz. 23 do godz. 6.30 w poniedziałek.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1 st. C, przy gruncie do -4 st. C" - przekazało IMGW.

Zjawisko może wystąpić na terenie całego województwa łódzkiego. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.