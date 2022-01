Łódzkie: Ostrzeżenie dla całego regionu przed silnym wiatrem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w woj. łódzkim w czwartek wieczorem i w nocy. Miejscami porywy mogą dochodzić do 90 km/h. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w czwartek ostrzeżeniu, silny wiatr z dużym prawdopodobieństwem może występować w Łódzkiem w czwartek od godz. 23 do godz. 10 w piątek.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, nad ranem i rano przejściowo w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Nad ranem i rano lokalnie możliwe krótkotrwałe burze" - przekazało IMGW.

Zjawisko może wystąpić na terenie całego województwa łódzkiego. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.