Łódzkie: Ostrzeżenie dla części regionu przed przymrozkami w nocy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w woj. łódzkim w nocy z niedzieli na poniedziałek. Alert dotyczy części regionu.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w niedzielę ostrzeżeniu, przymrozki z dużym prawdopodobieństwem mogą występować w województwie łódzkim w poniedziałek od godz. 1 do godz. 6.

"Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 st. C, przy gruncie do -2 st. C" - przekazało IMGW.

Zjawisko może wystąpić we wschodniej części woj. łódzkiego, w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, rawskim, skierniewickim, tomaszowskim. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.