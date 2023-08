Łódzkie: Ostrzeżenie przed burzami i gwałtownymi ulewami

W niedzielę nad regionem łódzkim mogą przechodzić gwałtowne ulewy połączone z burzami i silnym wiatrem, może też spaść grad - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W związku z opadami może również dochodzić do lokalnych podtopień.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerzyło w niedzielę alert pogodowy o cały obszar województwa łódzkiego. Możliwe są burze z gradem i silny wiatr. Mogą również pojawić się opady gradu.

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB niebezpieczne zjawiska pogodowe będą występować przez całą niedzielę aż do poniedziałkowego poranka. Będą to opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru lokalnie do 90 km/h.

Wysokość opadu miejscami sięgnie 50 mm, dlatego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi wydało ostrzeżenie o ryzyku lokalnych podtopień. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W miejscach szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo tych zjawisk oszacowano na 70 proc. Ostrzeżenie hydrologiczne 1. stopnia dotyczy w Łódzkiem Bzury, Pilicy (od zbiornika Sulejów), Warty górnej: od Widawki do Zbiornika Jeziorsko, od Liswarty do Widawki oraz od Poraja do Liswarty, a także Oleśnicy, Widawki, Grabi, Neru.

Wszystkie ostrzeżenia pogodowe dla województwa łódzkiego obowiązują do godz. 7.30 w poniedziałek.