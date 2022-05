Łódzkie: Ostrzeżenie przed burzami w części regionu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają we wtorek przed burzami w części woj. łódzkiego. Bedą im towarzyszyć porywy wiatru. Dla siedmiu powiatów obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w wydanym we wtorek ostrzeżeniu, burze z dużym prawdopodobieństwem mogą występować we wtorek od godz. 17 do godz. 22.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h" - przekazało IMGW.

W związku z tym dla części regionu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Burze mogą wystąpić w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim, piotrkowskim, Piotrkowie Trybunalskim, radomszczańskim, wieluńskim, wieruszowskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.