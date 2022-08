Łódzkie: Ostrzeżenie przed burzami z gradem dla części województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę w nocy ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla północnej, zachodniej i centralnej części województwa łódzkiego.

Ostrzeżenie IMGW dotyczy 16 powiatów województwa łódzkiego.

Dla ośmiu powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, pajęczańskiego i zgierskiego oraz dla Łodzi prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Dla pozostałych ośmiu powiatów: kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 m do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

