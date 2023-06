Łódzkie: Ostrzeżenie przed burzami z gradem w części regionu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają w niedzielę przed burzami we wschodniej części woj. łódzkiego. Może im towarzyszyć grad i porywy wiatru. Dla 10 powiatów obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w niedzielę ostrzeżeniu, burze z dużym prawdopodobieństwem mogą występować od godz. 12 do godz. 20.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, a lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad" - przekazało IMGW.

Burze mogą wystąpić w 10 powiatach: brzezińskim, łowickim, łódzkim wschodnim, opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrkowie Trybunalskim, rawskim, Skierniewicach, skierniewickim i tomaszowskim.

Dla tej części regionu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.