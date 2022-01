Łódzkie: Ostrzeżenie przed silnym wiatrem i oblodzeniem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i oblodzeniem w woj. łódzkim w niedzielę wieczorem i w nocy. Miejscami porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km/h. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w niedzielę ostrzeżeniu, silny wiatr z dużym prawdopodobieństwem może występować w Łódzkiem do godz. 3 nad ranem w poniedziałek.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu" - przekazało IMGW.

Obowiązujące od soboty ostrzeżenie zmniejszono z drugiego na pierwszy stopień. W Łódzkiem mocno wiele od sobotniego popołudnia. W związku z tym tylko do godz. 7 strażacy interweniowali ponad 160 razy. Najwięcej ich wyjazdów związanych było z powalonymi drzewami i gałęziami, uszkodzonymi słupami energetycznymi, zerwanymi liniami energetycznymi. Jak poinformowała Grupa PGE, bez prądu w rejonie energetycznym Łódź w szczytowym momencie pozostawało ok. 47 tys. odbiorców. Energetycy na bieżąco usuwają awarie, ale nie w każdym przypadku jest to możliwe.

Synoptycy ostrzegają również przed oblodzeniem dróg i chodników w Łódzkiem. Zjawisko może występować na całym obszarze województwa od godz. 20 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -4 st. C" - przewiduje IMGW.

Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.