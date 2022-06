Łódzkie: Ostrzeżenie przed upałami od soboty do wtorku

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed upałem w weekend w woj. łódzkim. W sobotę i niedzielę temperatura może sięgnąć 32 st. Celsjusza. Dla całego regionu będzie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w piątek ostrzeżeniu, upał mieszkańcom woj. łódzkiego będzie doskwierał w sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek.

"Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29 st. C do 32 st. C, w poniedziałek i wtorek miejscami do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy z soboty na niedzielę - od 13 st. C do 17 st. C, a w kolejne - od 16 st. C do 20 st. C" - przekazało IMGW.

W związku z tym dla wszystkich powiatów w Łódzkiem od soboty do wtorku będzie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia.