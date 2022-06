Łódzkie: Ostrzeżenie przed wtorkowymi burzami z gradem w części regionu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami we wtorek w zachodniej części woj. łódzkim. Może im towarzyszyć grad i porywy wiatru. Dla pięciu powiatów obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Będzie też bardzo ciepło.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w poniedziałek ostrzeżeniu, burze z dużym prawdopodobieństwem mogą występować we wtorek od godz. 8 do godz. 8.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć okresami silne opady deszczu od15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - przekazało IMGW.

Dla pięciu powiatów na zachodzie regionu: poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego będzie obowiązywało ostrzeżenie pierwszego stopnia.

IMGW we wtorek prognozuje również w woj. łódzkim bardzo wysokie temperatury, maksymalnie w dzień od 29 st. C do 32 st. C, a lokalnie nawet 34 st. C. W związku z tym dla wszystkich powiatów obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.