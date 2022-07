Łódzkie: Pierwsza operacja robotem chirurgicznym Versius w bełchatowskim szpitalu

W Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie przeprowadzono pierwszą operację urologiczną robotem chirurgicznym Versius. To także pierwsza publiczna placówka w woj. łódzkim, w której zabiegi urologiczne finansowane przez NFZ będą wykonywane innowacyjną metodą przy użyciu tej technologii.

Nowoczesnego robota Versius po raz pierwszy w bełchatowskiej lecznicy wykorzystano we wtorek podczas zabiegu prostatektomii. To jedna z metod leczenia złośliwego raka prostaty, polegająca na całkowitym usunięciu prostaty, w niektórych przypadkach również węzłów chłonnych w obrębie miednicy. Zadaniem robota było usunięcie gruczołu krokowego.

"Wszystko poszło dobrze i zgodnie z planem, pacjent powoli jest wybudzany. Robot daje nam znaczną przewagę nad zwykłą operacją, także laparoskopową. Obraz jest znacząco powiększony, przez co mamy lepszy wygląd tkanek, lepszą wizualizację. Pracujemy w okularach 3D, więc ta głębia daje nam przewagę. Dodatkowo narzędzia są bardzo precyzyjne, możemy manipulować nimi w pacjencie" -tłumaczył po przeprowadzeniu zabiegu lekarz urolog Mateusz Jobczyk.

Zaznaczył przy tym, że innowacyjna technologia z wykorzystaniem robota Versius bardzo ułatwia pracę chirurgów, ponieważ jest to sprzęt, który można wykorzystać w sposób precyzyjny.

Robot umożliwia przeprowadzenie operacji w sposób jak najmniej inwazyjny dla pacjentów. W trakcie zabiegu tracą oni mniej krwi, potrzebują też mniej czasu na rehabilitację, dzięki czemu szybciej mogą wrócić do codziennych zajęć, czy obowiązków zawodowych. Innowacyjna technologia redukuje też ból oraz minimalizuje ryzyko infekcji.

"To historyczna chwila - po raz pierwszy w naszym województwie, w szpitalu publicznym jest wykonywany zabieg z udziałem robota Versius. To nie jest tylko ważna chwila dla szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie, to jest bardzo ważna chwila dla pacjentów, którzy tą metodą mogą być od dziś leczeni w naszym szpitalu" - dodał dyrektor bełchatowskiego szpitala wojewódzkiego Andrzej Kowalski.

W tej placówce opracowany przez naukowców i inżynierów z brytyjskiej firmy CMR Surgical robot będzie wykorzystywany przy zabiegach urologicznych. Robot składa się z konsoli obsługiwanej przez chirurga oraz modułowych ramion z kamerą i narzędziami chirurgicznymi. Małe przegubowe narzędzia zapewniają większą sprawność i precyzję ruchu.

"Zdrowie jest tą wartością, którą cenimy najbardziej. To bardzo szczęśliwy dzień, kiedy możemy wejść w najwyższą jakość i technologię, która właśnie tutaj, w szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie, będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców regionu" - podkreślił obecny na konferencji prasowej wicemarszałek woj. łódzkiego Piotr Adamczyk.

Jak dodał, ma nadzieję, że szpitale w całym regionie będą stawiać na podobne technologie.

Robot do bełchatowskiego szpitala jest wypożyczony, a koszty operacji refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Do końca br. z jego udziałem ma odbyć się co najmniej 50 operacji.