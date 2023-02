Łódzkie: Pijany kierowca spowodował wypadek, w którym ranne zostały trzy osoby

1,6 promila w organizmie miał 29-letni kierowca osobowego forda, który uderzył w drzewo w gminie Osjaków. Prowadzący auto i jego dwóch pasażerów zostali ranni, odwieziono ich do szpitala - podała w poniedziałek rzeczniczka wieluńskiej policji asp. szt. Katarzyna Grela.

Poważny wypadek wydarzył się miejscowości Felinów w gminie Osjaków, niedaleko Wielunia (Łódzkie).

"29-letni kierowca forda mondeo na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległe pobocze i uderzył w drzewo. Policjanci zbadali stan trzeźwości kierującego, miał 1,6 promila alkoholu w organizmie" - przekazała Grela.

W aucie byli jeszcze 20-latek i 26-latek. "Zarówno kierowca, jak i pasażerowie forda zostali przewiezieni do szpitala" - poinformowała rzeczniczka.

Pijanemu kierowcy zatrzymano uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Jeśli sprawca był m.in. w stanie nietrzeźwości kara może zostać zwiększona do 4,5 roku więzienia.