Łódzkie: Pijany motocyklista zatrzymany po pościgu

Pijany motocyklista bez uprawnień do prowadzenia jednośladu został zatrzymany po pościgu w lesie w pobliżu Bełchatowa (woj. łódzkie). Był agresywny, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie - podała w piątek rzeczniczka bełchatowskiej policji nadkom. Iwona Kaszewska.

Po informacji o nietrzeźwym młodym mężczyźnie prowadzącym motocykl romet motors, policjanci z Bełchatowa (woj. łódzkie) podjęli interwencję.

"Zgłaszający podali, że 26-latek, mimo sprzeciwu bliskich, wsiadł na motocykl i odjechał. Okazało się też, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania pojazdami" - poinformował Kaszewska. "Funkcjonariusze po pewnym czasie znaleźli mężczyznę. Mundurowi dali kierowcy wyraźne sygnały do zatrzymania. Zignorował to polecenie i kontynuował jazdę duktem leśnym" - relacjonowała.

"W tej sytuacji funkcjonariusze, z uwagi na ukształtowanie terenu, kontynuowali pościg pieszo" - tłumaczyła rzeczniczka. "Wkrótce uciekinier był już w rękach policji. Był agresywny, miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie" - podkreśliła.

Podejrzewany - jak podała policja - wkrótce ma usłyszeć zarzuty. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień oraz nie zatrzymanie się do kontroli drogowej grozi do 5 lat więzienia.