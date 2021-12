Łódzkie: Pili alkohol w trakcie jazdy, wylądowali na barierach na autostradzie A2

2,6 promila alkoholu w organizmie miał 22-letni kierowca, który jadąc autostradą A2 przez woj. łódzkie, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Podróżująca autem para prawdopodobnie piła alkohol w trakcie jazdy.

Do kolizji doszło w sobotę ok. godz. 13 na 385. kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania. To odcinek trasy w okolicach Łowicza w woj. łódzkim.

Jak przekazała rzeczniczka miejscowej policji kom. Urszula Szymczak, dyżurny otrzymał zgłoszenie o zjechaniu przez opla vectrę ze swojego pasa ruchu i uderzeniu w bariery ochronne.

"Pojazdem podróżowały dwie osoby - kobieta i mężczyzna. Na szczęście żadne z nich nie wymagało hospitalizacji. Od obojga było czuć silną woń alkoholu. Policjanci zbadali stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna miał 2,6 promila alkoholu w organizmie, zaś kobieta 1,3" - relacjonowała.

W samochodzie policjanci znaleźli również puste puszki i butelki po alkoholu, co może oznaczać, że para spożywała alkohol w trakcie jazdy.

"W związku z tym, że żadne z nich nie przyznawało się do kierowania pojazdem i zmieniali wersję wydarzeń, zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani. Śledczy ustalili, że pojazdem kierował 22-latek z powiatu piaseczyńskiego, który usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości" - wyjaśniła kom. Szymczak.

Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi kara do 2 lat więzienia.