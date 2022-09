Łódzkie: Po dachowaniu busa na A2 ruch odbywa się prawym pasem

Po dachowaniu na autostradzie A2 busa, którym podróżowało dziesięć osob, ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko prawym pasem. W wypadku ranne zostały dwie kobiety i dwoje dzieci w wieku 6 i 12 lat - wszyscy poszkodowani trafili do szpitala.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Do dachowania busa doszło na 327. kilometrze autostrady A2 pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia przed godz. 8 w niedzielę.

"Pojazd, którym podróżowało dziesięć osób narodowości ukraińskiej, zjechał na prawy pas, uderzył w bariery, a następnie odbił się i wjechał na pas zieleni, gdzie doszło do dachowania. W wypadku poszkodowane zostały cztery osoby - najciężej ranną kobietę śmigłowiec LPR zabrał do szpitala w Łodzi, druga trafiła do szpitala w Poddębicach. Z kolei dzieci w wieku 6 i 12 lat karetką odwiezione zostały do szpitala w Łodzi" - poinformował PAP podkom. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Tuż po wypadku autostrada w kierunku Warszawy była zablokowana. Obecnie ruch odbywa się jednym pasem.