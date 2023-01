Łódzkie: Po likwidacji plantacji konopi przechwycono120 kg marihuany o wartości 5 mln zł

Po zlikwidowaniu plantacji konopi indyjskich i przechwyceniu ponad 120 kg marihuany wartej 5 mln zł aresztowano dwóch o podejrzanych uprawę roślin o właściwościach odurzających i wprowadzanie do obrotu narkotyków - podała we wtorek policja w Poddębicach (woj. łódzkie).

Rzeczniczka policji w Poddębicach mł. asp. Sylwia Kaźmierczak poinformowała, że zlikwidowano plantację konopi indyjskich na terenie posesji w gminie Wartkowice (Łódzkie). "Policjanci na miejscu zastali mężczyznę, który przyznał się do posiadania substancji odurzających" - podkreśliła.

"Zaprowadził funkcjonariuszy do budynków gospodarczego i mieszkalnego, gdzie na poddaszu były namioty oraz oprzyrządowanie do uprawy konopi indyjskiej, której susz to marihuana" - przekazała. "W wiadrach znajdowały się kwiatostany, a na posadzce rośliny przygotowane do suszenia. 37-latek został zatrzymany" - relacjonowała.

Kaźmierczak zaznaczyła, że w tym samym czasie na terenie powiatu zgierskiego policjanci zatrzymali 29-latka a podczas przeszukania w jego mieszkaniu policjanci znaleźli susz w szklanych słoikach. "Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 120 kilogramów marihuany oraz ponad 26 gramów substancji psychotropowych o wartości rynkowej ponad 5 milionów złotych" - wyliczyła.

Dwaj mężczyźni zostali aresztowani tymczasowo na trzy miesiące. Przedstawiono im zarzuty. Za wprowadzanie do obrotu środków odurzających podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.