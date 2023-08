Łódzkie: Po uderzeniu ciężarówki w bariery na S8 zablokowane pasy ruchu

Po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, występują poważne utrudnienia w ruchu na drodze ekspresowej S8 niedaleko Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie). Zablokowane są pasy ruchu do Warszawy i do Wrocławia - podali we wtorek przed południem drogowcy.

W miejscowości Czerniewice na granicy powiatów tomaszowskiego i rawskiego (Łódzkie), na drodze ekspresowej S8, auto ciężarowe uderzyło rano w bariery ochronne. Nie ma informacji o ofiarach i rannych.

"Zablokowane są pasy lewe w obu kierunkach S8, do Warszawy i do Wrocławia. Ruch odbywa się pasami prawymi" - poinformował przed południem Jacek Plisiecki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.