Łódzkie: Po wypadku na dk92 w pobliżu Łowicza 4 osoby ranne, w tym 2 dzieci

W wypadku na drodze krajowej nr 92 w miejsowości Kompina niedaleko Łowicza (woj. łódzkie) ranne zostały cztery osoby, dwie z nich to dzieci. Dk92 jest zablokowana - podali we wtorek przed północą drogowcy i rzecznik KW PSP mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Wypadek wydarzył się na wysokości wsi Kompina, między Łowiczem (Łódzkie) a Sochczewem (Mazowieckie) na drodze krajowej nr 92.

"Było to zderzenie ciężarówki z autem osobowym. 2 osoby dorosłe i 2 dzieci są ranne, zostali przewiezieni do szpitali" - przekazał we wtorek przed tuż północą Pawlak.

Droga krajowa nr 92 jest zablokowana. "Objazd odbywa się przez stację paliw" - poinformował Adam Sztąber z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.