Łódzkie: Po wypadku w Wieluniu zablokowana dk 45

Po wypadku w Wieluniu (woj. łódzkie) zablokowana jest droga krajowa nr 45. Zderzyły się dwa samochody osobowy. Jedna osoba została ranna.

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 12.30 na 173. kilometrze dk 45. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w Wieluniu doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia aut jedna osoba została ranna.

Przyczyny wypadku wyjaśnia na miejscu policja.

Droga krajowa nr 43 jest zablokowana, w związku z czym utrudniony jest dojazd do Złoczewa. Miejsce wypadku można omijać objazdem drogą wojewódzką nr 488. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać do dwóch godzin.