Łódzkie: Po wypadku zablokowana dk 72 między Łodzią i Brzezinami

Po wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 72 między Łodzią i Brzezinami. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna.

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 12.45 na 120. kilometrze dk 72. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku drogi między Łodzią i Brzezinami doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. W wyniku zderzenia aut jedna osoba została ranna.

Przyczyny wypadku wyjaśnia na miejscu policja.

Droga krajowa nr 72 jest zablokowana w obu kierunkach. Miejsce wypadku można omijać objazdem drogami lokalnymi.