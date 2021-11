Łódzkie: Po zderzeniu pięciu aut zablokowana A2 w kierunku Łodzi

Zablokowana jest autostrada A2 w kierunku Łodzi po zderzeniu pięciu aut w pobliżu Bolimowa (Łódzkie). Ruch kierowany jest objazdem na węźle Wiskitki i przez drogę krajową nr 50.

Jak przekazał Marcin Jackowski z łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 7 na 406. kilometrze A2 w kierunku Łodzi. Na wysokości miejscowości Bolimów w pow. skierniewickim doszło do zderzenia pięciu samochodów: czterech osobowych i ciężarowego. Dwie osobowy zostały poszkodowane.

Trasa jest zablokowana w kierunku Łodzi między węzłami Wiskitki i Skierniewice. Wyznaczono objazd na węźle Wiskitki przez dk 50.

Przyczyny wypadku wyjaśnia na miejscu policja.

Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około dwóch godzin.