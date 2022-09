Łódzkie: Pociąg relacji Warszawa-Kraków zderzył się z autem na przejeździe w Longinówce

Na przejeździe w Longinówce pod Piotrkowem Trybunalskim doszło w sobotę do kolizji pociągu relacji Warszawa-Kraków z samochodem osobowym. Nikt nie odniósł obrażeń, a pociąg już powrócił na swoją trasę.

Do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem relacji Warszawa-Kraków doszło w sobotę po godz. 14 na niestrzeżonym przejeździe we wsi Longinówka koło Piotrkowa Tryb. Na szczęście skutki kolizji nie były poważne, spowodowały jedynie przerwę w ruchu kolejowym.

"Kierowca samochodu najprawdopodobniej podjechał zbyt blisko do torów na przejeździe, co doprowadziło do kolizji. Mężczyzna nie odniósł widocznych obrażeń i odmówił skorzystania z pomocy medycznej. Sytuacja została już opanowana" - poinformował PAP mł. bryg. Wojciech Pawlikowski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.