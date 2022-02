Łódzkie: Policja bada okoliczności przestrzelenia ściany budynku, w którym spała trzyosobowa rodzina

Badane są okoliczności przestrzelenia drewnianej konstrukcji budynku w Rawie Mazowieckiej (woj. łódzkie). Pocisk utkwił w ścianie pokoju, gdzie spała trzyosobowa rodzina. W jednym z pobliskich domów policja znalazła kilkadziesiąt sztuk różnego rodzaju broni - podała policja.

Rzeczniczka rawskiej policji mł. asp. Agata Krawczyk powiedziała w czwartek, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o przestrzeleniu ściany budynku mieszkalnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka (Łódzkie).

"Tam w drewnianej ścianie wewnątrz domu znaleziono pocisk. Przebił się on przez ścianę budynku i utkwił w przeciwległej ścianie pokoju. W pomieszczeniu w tym czasie spała trzyosobowa rodzina. Na szczęście domownikom nic się nie stało" - relacjonowała Krawczyk. Pocisk - jak przekazała - będzie zbadany przez specjalistów, aby ustalić rodzaj broni, z której strzelano.

"Policjanci przeszukiwali pobliskie tereny, by odnaleźć miejsce, z którego mógł zostać oddany strzał. Na posesji należącej do 62-letniego mężczyzny policjanci znaleźli pomieszczenie gospodarcze, w którym na ścianach wisiało kilkadziesiąt sztuk różnych jednostek broni" - podkreśliła rzeczniczka. "Właściciel posesji oświadczył, że od ponad 40 lat gromadził te znaleziska militarne, jednak nie wykorzystywał ich do strzelania" - przekazała.

"Na miejsce przyjechali biegli z laboratorium kryminalistycznego m.in. z zakresu badań nad bronią i balistyką. Do badań trafiła również broń należącą do jednego z myśliwych mieszkającego w pobliżu miejsca zdarzenia, aby na podstawie badań ustalić, czy to z niej został wystrzelony pocisk, który trafił w dom" - poinformowała Krawczyk.

Za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara do 3 lat więzienia.