Łódzkie: Policja bada okoliczności wypadku, w którym potrącony został pijany rowerzysta

Trwa badanie okoliczności wypadku w gminie Kamieńsk (woj. łódzkie), gdzie ciężarówka potrąciła rowerzystę, który jest w szpitalu. Prowadzący jednoślad miał 2,3 alkoholu w organizmie - podała nadkom. Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej policji.

Do wypadku doszło w środę po południu miejscowości Szpinalów w gminie Kamieńsk (Łódzkie). "Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni rowerzysta został potrącony przez ciężarówkę jadącą w tym samym kierunku" - poinformowała Wlazłowska.

"Wszystko wskazuje na to, że cyklista, nie zważając na innych uczestników ruchu drogowego, wjechał z pobocza na jezdnię. Niestety, wprost pod ciężarówkę, którą kierował 53-letni mieszkaniec gminy Przedbórz. Prowadzący samochód był trzeźwy" - przekazała. "Rowerzysta to mieszkaniec gminy Kamieńsk. Mężczyzna ze względu na obrażenia ciała został przewieziony do szpitala. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,3 alkoholu w organizmie" - podkreśliła.