Łódzkie: Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a siedem trafiło do szpitala

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności wypadku samochodowego, w którym zginęły dwie osoby, a siedem osób trafiło do szpitala. Do czołowego zderzenia aut osobowych doszło w Pstrokoniach k. Zduńskiej Woli w woj. łódzkim.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka zduńskowolskiej policji sierż. szt. Katarzyna Biniaszczyk do tragicznego w skutkach wypadku w Pstrokoniach w gminie Zapolice doszło w piątek wieczorem.

"Na drodze powiatowej doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych marki renault i nissan. Kierujący renaultem 32-letni zduńskowolanin doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciw nissanem. W wyniki odniesionych obrażeń, śmierć na miejscu ponieśli kierujący renaultem oraz jeden z pasażerów. Do szpitali w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Pabianicach, Łodzi trafili wszyscy pozostali uczestnicy wypadku, łącznie siedem osób" - przekazała.

Osobowym renault niezgodnie z przepisami podróżowało w sumie sześć osób. Nissanem kierował 19-latek, który był trzeźwy. Przewoził dwóch młodszych pasażerów. Wszyscy wymagali hospitalizacji.

Od kierowcy renault została pobrana krew na obecność w organizmie alkoholu i narkotyków.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było niezachowanie należytej ostrożności na łuku drogi. Śledztwo wyjaśni, czy wpływ na to mogło mieć zbytnie obciążenie auta.