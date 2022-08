Łódzkie: Policjanci z Wielunia na tropie handlu narkotykami

Policjanci z Wielunia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 35 lat związanych z narkotykowym procederem. Decyzją sądu starszy z nich trafił na 3 miesiące do aresztu, a wcześniej usłyszał zarzuty m.in. posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat więzienia.

"Wieluńscy policjanci, sprawdzając informacje o osobach, które mogą posiadać środki odurzające, dotarli kilka dni temu do 26-latka. W trakcie przeszukania w miejscu pracy podejrzewanego, w zajmowanej przez niego szafce zabezpieczyli niewielką ilość marihuany oraz specjalny młynek do rozdrabniania środków odurzających. Dodatkowo ustalono, że mężczyzna udzielał również narkotyku swojej znajomej" - przekazała w czwartek asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego 26-latkowi przedstawiono zarzuty posiadania środków odurzających, ich udzielania oraz posiadania przyrządów służących do ich przetwarzania. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pracując nad tą sprawą, funkcjonariusze ustalili też, u kogo 26-latek zaopatrywał się w nielegalne substancje. Następnego dnia, podczas przeszukania w zajmowanym przez 35-latka domu, zabezpieczyli łącznie ponad 280 gramów marihuany, amfetaminy, MDMA oraz 160 tabletek ekstazy i dwa specjalne młynki.

Mężczyzna doprowadzony został do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu. Usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, ich kilkukrotnego udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posiadania przyrządów służących do ich przetwarzania. Na wniosek prokuratora decyzją sądu wobec 35-latka zastosowano tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności.