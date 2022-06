Łódzkie: Policyjny pies wytropił zaginionego nastolatka

Policjanci i strażacy znaleźli zaginionego 17-latka, który wymagał nadzoru ze względu na stan zdrowia. Chłopca wytropił policyjny pies służbowy "Polar" - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka policja w powiecie łódzkim wschodnim sierż. sztab. Aneta Kotynia.

W komisariacie policji w Tuszynie ogłoszono w miniony weekend alarm w związku z zaginięciem 17-latka, który wymagał stałego przyjmowania leków i opieki osoby dorosłej.

"Nastolatek wyszedł z domu w kierunku pobliskiego lasu. Rodzina i sąsiedzi próbowali szukać go na własną rękę, jednak sytuacja z każdą godziną stawała się coraz bardziej niepokojąca. W poszukiwania zostali zaangażowani policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego, pabianicki przewodnik psa służbowego oraz strażacy" - podała Kotynia.

"Pies +Polar+ od razu podjął trop i prowadził sierżanta Pawła Kądzielę przez około 2 kilometry do pobliskiej miejscowości. Tam funkcjonariusz spotkał zaginionego 17-latka idącego wraz z mieszkańcem pobliskiej wsi, który próbował pomóc dotrzeć mu do domu. Chłopiec został przewieziony do miejsca zamieszkania, gdzie czekała zaniepokojona rodzina" - relacjonowała rzeczniczka.

Stan chłopca nie wymagał hospitalizacji.