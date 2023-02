Łódzkie: Policyjny pościg za kierowcą z zakazem prowadzenia pojazdów

W gminie Andrespol niedaleko Łodzi policjanci po pościgu zatrzymali samochód rovera kierowanego przez znanego funkcjonariuszom mężczyznę z zakazem prowadzenia pojazdów - podała w czwartek rzeczniczka policji w powiecie łódzkim wschodnim mł. asp. Aneta Kotynia.

W Stróży w gminie Andrespol (Łódzkie) policjanci zauważyli auto marki rover, o kierowcy którego wiedzieli, że ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. "Natychmiast zawrócili za samochodem i próbowali zatrzymać go do kontroli" - podkreśliła Kotynia.

Mężczyzna zaczął jednak uciekać. "Kierujący nie reagował prawidłowo na wydawane sygnały przez policjantów i zaczął przed nimi uciekać. Zwiększał przy tym niebezpiecznie prędkość. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Kierowca nie zwracał uwagi na pieszych i zagrażał bezpieczeństwu na drodze" - relacjonowała rzeczniczka. "Policjanci uniemożliwili dalszą ucieczkę kierowcy. Kiedy podbiegli do samochodu ten zablokował drzwi i nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy. Policjanci wybili szybę w drzwiach bocznych i wyciągnęli z wnętrza samochodu kierującego" - przekazała.

"Zatrzymany to 51-latek, który miał sądowy zakaz kierowania pojazdami, odmówił badania stanu trzeźwości. Od mężczyzny została pobrana krew w celu sprawdzenia czy kierował on pod wpływem alkoholu" - poinformowała.

Za kierowanie samochodem mimo orzeczonego zakazu grozi do 5 lat więzienia, tyle samo grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.