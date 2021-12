Łódzkie: Ponad 9 mln zł na centra opiekuńczo-mieszkalne w Zgierzu, Rawie i w Radomsku

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w łącznej wysokości 9 mln zł w trzech miastach regionu łódzkiego – Zgierzu, Rawie Mazowieckiej i w Radomsku – powstaną centra opiekuńczo-mieszkalne. Umowę w tej sprawie podpisali we wtorek włodarze tych miast i wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

"Podpisaliśmy trzy bardzo ważne umowy, które opiewają łącznie na ponad 10 mln zł, z czego dofinansowania rządowe sięgają 90 proc. i wynoszą w sumie 9 mln zł. Centra opiekuńczo-mieszkalne, które powstaną w Rawie, Zgierzu i Radomsku, to trzy strefy mieszkalne, dedykowane osobom o różnym poziomie niepełnosprawności. To takie miejsca, w których przez całą dobę będą mogły przebywać osoby z niepełnosprawnościami - będą w nich mieszkały, podlegały rehabilitacji i opiece zdrowotnej, brały udział w wydarzeniach kulturalnych. Osoby te będą uczyły się, jak radzić sobie z codziennymi aktywnościami, po to, aby móc potem radzić sobie samodzielnie, bez wykwalifikowanej kadry" - wyjaśnił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński na konferencji prasowej we wtorek.

Wojewoda zachęcał też samorządowców do korzystania z programu, w którym można uzyskać środki na tworzenie centrów opiekuńczo mieszkalnych. Jego zdaniem w każdej gminie osoby z niepełnosprawnościami powinny znaleźć takie miejsce, w którym udzielona im zostanie potrzebna pomoc i gdzie będą czuły się bezpiecznie.

"Takie centra to nie tylko opieka całodobowa, ale również dzienna, a więc osoby, które mają niepełnosprawności, podlegają opiece, mogą spędzić w nim dzień, a ich opiekun zyskuje czas na załatwienie swoich spraw. Jest to zatem bardzo ważna funkcja, która z jednej strony integruje osoby z niepełnosprawnościami do pełnoprawnego życia w społeczeństwie, a z drugiej jest to budowanie przez samorządowców i rząd wspólnoty lokalnej, dzięki czemu nasze społeczeństwo staje się bardziej solidarne" - dodał Bocheński.

Zgodnie z podpisanymi umowami władze Zgierza, Rawy Mazowieckiej i Radomska otrzymają na realizację inwestycji po ponad 3 mln zł.

"W tej chwili mamy środowiskowy dom pomocy, gdzie dziennie może korzystać z opieki 60 osób. Brakowało nam takiego centrum całodobowego, w Radomsku jest na pewno wiele osób, które takiej opieki potrzebują" - zaznaczył prezydent Radomska Jarosław Ferenc.