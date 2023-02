Łódzkie: Prace na A1 i dk12 - będą utrudnienia w ruchu

Z powodu rozpoczynającej się we wtorek naprawy nawierzchni dk 12 między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem (woj. łódzkie) ruch będzie odbywał się wahadłowo. Z kolei na autostradzie A1 w nocy ze środy na czwartek i z czwartku na piątek utrudnień należy spodziewać się między Kamieńskiem i Radomskiem.

O zaplanowanych na ten tydzień pracach na drodze krajowej nr 12 i autostradzie A1 w woj. łódzkim poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"W tym tygodniu na dk12 między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem ruszają tzw. cząstkowe naprawy nawierzchni. Prace będą prowadzone od wtorku do czwartku w godz. 9-15" - przekazał Maciej Zalewski.

Pierwszego dnia ekipy remontowe pojawią się w Sulejowie - na odcinku blisko dwóch kilometrów (od 412 do 413,8. km). W środę naprawy będą prowadzone między 402 i 404. km trasy - od granicy Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Poniatowa, a w czwartek kontynuowane będą prace w Sulejowie, na tym samym odcinku, co we wtorek, tylko na przeciwległym pasie jezdni.

"Podczas prowadzonych robót, ruch wahadłowy w miejscu, w którym się odbywają, będzie sterowany ręcznie. Ponadto będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania. Dodatkowo w miejscach poza obszarem zabudowanym wprowadzone zostanie ograniczenie do 60 km/h" - zaznaczył rzecznik.

Z kolei na A1 z powodu prowadzonych badań fotometrycznych (sprawdzenie wydajności oświetlenia ulicznego), w ciągu dwóch kolejnych nocy - ze środy na czwartek i z czwartku na piątek - między węzłami Kamieńsk i Radomsko kierowcy mogą napotkać utrudnienia w ruchu.

Prace będą prowadzone na wysokości węzła Radomsko (390 km trasy) na odcinku ok. 400 metrów na obu jezdniach oraz przy MOP-ach Stobiecko Szlacheckie Wschód i Stobiecko Szlacheckie Zachód (388. km). W tym przypadku długość odcinka objętego pomiarami, to ok. 1,2 km i będą one również prowadzone na obu jezdniach. Trzecim punktem, pomiarowym będzie MOP Słostowice (378. km trasy), gdzie badania prowadzone będą na długości ok. 800 metrów na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi.

Zarówno pierwszej, jak i drugiej nocy pomiary mają zacząć się o godz. 19 i zakończyć ok. godz. 2. Przy czym pierwszej nocy będą prowadzone na jezdni w kierunku Łodzi, a drugiej - w kierunku Katowic.

"Prace pomiarowe nie powinny znacząco oddziaływać na płynność ruchu, ale ze względu na porę nocną apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności" - podkreślił Zalewski.