Łódzkie: Prace na A1 - w środę i czwartek utrudnienia między w. Piotrków Tryb. – Tuszyn

W związku z koniecznością przeprowadzenia szeregu prac na autostradzie A1 między węzłami Piotrków Trybunalski i Tuszyn w środę i czwartek kierowcy na tym odcinku trasy napotkają utrudnienia – poinformował we wtorek łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jak przekazał rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski, w środę prace nawierzchniowe i inspekcyjno-pomiarowe będą prowadzone na jezdni w kierunku Łodzi na 337. kilometrze trasy. W miejscu prowadzonych prac ruch na odcinku ok. 300 metrów będzie odbywał się tylko lewym pasem, przy ograniczeniu prędkości do 80 km/h. Rozpoczęcie prac zaplanowano na godzinę 8.00, zaś zakończenie najpóźniej o godz. 18.00.

Z kolei w czwartek na wysokości węzła Piotrków Trybunalski Południe (350. km A1) na jezdni w kierunku Katowic będzie podłączane zasilanie do elementów oświetlenia węzła. Kierowcy będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni, ale będzie tam obowiązywało ograniczenie prękości do 80 km/h. Ruch w kierunku centrum Piotrkowa Tryb. oraz Bełchatowa po jezdni zbiorczo-rozprowadzającej będzie odbywał się normalnie.

Również i w tym przypadku początek prac zaplanowano na godz. 8.00, zaś zakończenie na 18.00.