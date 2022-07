Łódzkie: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd A1 między Piotrkowem Tryb. i Kamieńskiem

Przewrócony na drogę samochód dostawczy blokuje przejazd autostradą A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk w woj. łódzkim – poinformował łódzki oddział Punktu Informacji Drogowej. Trasa jest zablokowana w stronę Katowic.

Do kolizji, w wyniku ciężarówka przewróciła się na jezdnię, doszło we wtorek ok. godz. 12 na 362. kilometrze A1. To odcinek autostrady między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem w pow. radomszczańskim.

Nie są jeszcze znane przyczyny kolizji. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych.

Autostrada jest zablokowana w stronę Katowic. Kierowcy planujący trasę na południe kraju, aby ominąć zator powinni wybrać podróż drogą krajową nr 91. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać ok. dwóch godzin.