Łódzkie: Przyjęto pierwszego pacjenta w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej

Chory, który zgłosił się do poradni szpitala im. Jonschera w Łodzi, został - jako pierwszy w Łódzkiem - włączony do Krajowej Sieci Kardiologicznej za pomocą specjalnej aplikacji przeznaczonej do kwalifikowania i monitorowania ścieżki pacjenta - podał łódzki NFZ.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Właśnie został przyjęty pierwszy pacjent w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) w Łódzkiem. Chory z wielonaczyniową postacią choroby wieńcowej zgłosił się do poradni I poziomu sieci, czyli poradni kardiologicznej szpitala im. Jonschera z nowym, nietypowym objawem ze strony serca. Kardiolożka dr Grażyna Czuba-Gręda zdecydowała o włączeniu mężczyzny do sieci kardiologicznej za pomocą specjalnej aplikacji przeznaczonej właśnie do kwalifikowania i monitorowania ścieżki pacjenta" - poinformowała rzeczniczka łódzkiego NFZ Anna Leder.

Dzięki temu w poniedziałek rano chory został zbadany przez prof. Jarosława Drożdża w poradni kardiologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym UMED w Łodzi. Pacjent został skierowany na zaawansowane badanie SPECT. Z pierwszych porad w ramach KSK w CSK UMED skorzystało jeszcze kilkunastu chorych.

Jak wyjaśniła Leder, Łódzkie jest - po Mazowszu - jednym z 7 województw, które objął pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej. Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i leczenia w ramach Sieci podejmuje lekarz w przychodni POZ, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych, który ma podpisane porozumienie o współpracy. Następnie przeprowadzana jest kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej.

W Łódzkiem jest niemal 100 poradni i oddziałów, które zdecydowały się przystąpić do Sieci i będą kierowały pacjentów na diagnostykę i leczenie. Ośrodkiem Koordynującym w Łódzkiem jest CSK UMED w Łodzi. Ten ośrodek koordynuje pilotaż w regionie, kwalifikuje chorych i pomaga w wyborze ośrodka, który będzie sprawował opiekę; prowadzi diagnostykę oraz leczenie, a także nadzoruje pracę koordynatorów, zapewnia ośrodkom poziomu I i II korzystanie z porad i konsultacji.

Warunkiem zgłoszenia pacjenta jest wstępne rozpoznanie jednej z czterech jednostek chorobowych: nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności serca, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia, a także wady serca zastawkowej.

Zgłoszenia może dokonać lekarz ze współpracującej w ramach Sieci placówki. Po zgłoszeniu pacjenta do programu, przeprowadzana jest kwalifikacja w poradni kardiologicznej. Pierwsza wizyta u kardiologa, co do zasady, powinna być zrealizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.