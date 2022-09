Łódzkie: Przysięgę wojskową złożyło 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

W Łasku 100 nowych żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło w sobotę przysięgę wojskową. Zaprzysiężeni Terytorialsi przez ostatnich 16 dni szkolili się w koszarach formowanego od sierpnia 93 batalionu lekkiej piechoty w Łasku.

Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej (ŁBOT) odbyła się w sobotę na pl. 11 Listopada w Łasku.

"Słowa przysięgi wojskowej w obliczu obecnych wydarzeń na Ukrainie, a także w odniesieniu do rocznicy napaści Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej Polskiej, nabierają szczególnego znaczenia. Stawiennictwo do służby jest wyrazem waszego patriotyzmu i zobowiązania wobec ojczyzny. Wierzę, że służba w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej otworzy wam drogę do dalszego rozwoju i będzie źródłem satysfakcji z pełnionego obowiązku" - powiedział do nowych żołnierzy dowódca 9 Łódzkiej BOT pułkownik Paweł Wiktorowicz.

Na przysiędze obecny był dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał broni Wiesław Kukuła, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, administracyjnych, służb mundurowych, weterani i mieszkańcy Łasku.

Jak podała rzeczniczka 9 ŁBOT Małgorzata Glińska, nowo zaprzysiężeni żołnierze to ochotnicy, którzy na co dzień wykonują różne zawody. Są wśród nich m.in. nauczyciel, fryzjer, listonosz, pracownik ochrony, operator maszyn, a także studenci i uczniowie.