Łódzkie: Remont nawierzchni na dk 12 – utrudnienia od wtorku do czwartku

Z powodu kolejnego etapu naprawy nawierzchni drogi krajowej nr 12 między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem ruch na tej trasie w woj. łódzkim będzie odbywał się wahadłowo. Utrudnienia potrwają od wtorku do czwartkowego popołudnia.

O zaplanowanych w nadchodzącym tygodniu pracach na drodze krajowej nr 12 w woj. łódzkim poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"We wtorek ekipy remontowe pojawią się między Piotrkowem Trybunalskim i Poniatowem. Nawierzchnia będzie naprawiana na pasie ruchu w kierunku Sulejowa na długości blisko 1,5 km, a następnie na pasie ruchy w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. W tym przypadku naprawa obejmie odcinek o długości 500 metrów. W środę prace będą prowadzone punktowo między Piotrkowem i Sulejowem na odcinku o długości 7,8 km na pasie ruchu w kierunku Sulejowa. Natomiast w czwartek w centrum Sulejowa na pasie ruchu w kierunku Opoczna. W przypadku miasta odcinek objęty pracami będzie miał 1,5 km" - przekazał Maciej Zalewski.

Jak dodał, ze względu na duży ruch na tym odcinku trasy, w każdym przypadku prace prowadzone będą poza porannym i popołudniowym szczytem. Aby zminimalizować utrudnienia rozpoczną się o godz. 9 i zakończą o 15.

W miejscu prowadzonych robót ruch będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany ręcznie. Przewidywany czas oczekiwania na przejazd to ok. 10-20 min. Będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania. W przypadku odcinków trasy poza terenem zabudowany wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h.