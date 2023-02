Łódzkie: Rusza naprawa nawierzchni dk 12 i 48 – od wtorku utrudnienia w ruchu

We wtorek na drodze krajowej nr 12 między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem oraz na dk 48 między Tomaszowem Mazowieckim i Inowłodzem w woj. łódzkim ruszają prace związane z remontem nawierzchni. W związku z tym będą utrudnienia w ruchu.

O zaplanowanych pracach na drogach krajowych w woj. łódzkim poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"We wtorek ekipy remontowe pojawią się na dk 12 w Sulejowie na odc. ok. 1200 metrów. Z ruchu wyłączony zostanie pas jezdni od strony mostu w kierunku Opoczna. W środę prace prowadzone będą w Poniatowie. W tym przypadku będą one obejmowały dwuipółkilometrowy odcinek pasa w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. W czwartek roboty będą kontynuowane na odcinku 7,5 km między Poniatowem i Sulejowem, również na pasie w kierunku Piotrkowa" - przekazał Maciej Zalewski.

Ze względu na szczególnie duży ruch na tym odcinku, w każdym przypadku prace prowadzone będą poza porannym i popołudniowym szczytem (od 9 do 15), aby zminimalizować utrudnienia.

W miejscu prowadzonych robót będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania, a sterowany ręcznie ruch będzie się odbywał wahadłowo. W przypadku odcinków trasy poza terenem zabudowany wprowadzone jeszcze zostanie ograniczenie do 60 km/h.

"Również od wtorku rozpoczynają się naprawy cząstkowe na dk 48 między Tomaszowem Mazowieckim i Inowłodzem. Wykonawca oprócz napraw nawierzchni będzie naprawiał również uszkodzone pobocza. W tym przypadku prace będą prowadzone codziennie do piątku włącznie w godzinach od 8 do 15. Analogicznie, jak w przypadku prac na dk 12 będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania, wahadłowy ruch będzie sterowany ręcznie, a w przypadku prac poza terenem zabudowanym będzie obowiązywało ograniczenie do 60 km/h" - poinformował rzecznik.