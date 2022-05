Łódzkie: Rzecznik Praw Dziecka zainaugurował cykl warsztatów Talentowskaz

Talentowskaz to cykl ogólnopolskich warsztatów, w których piątkowej inauguracji w Brzezinach (woj. łódzkie) wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Zajęcia mają pomóc starym uczniom w wykorzystaniu ich potencjału i kompetencji społecznych.

Talentowskaz ma pomóc młodym ludziom - jak przekazało biuro prasowe RPD - "uwierzyć w siebie, odnaleźć talenty i siłę, aby najbliższa przyszłość była dla nich nadzieją i szansą, a nie obawą".

"Każdy ma talent, tylko wielu o tym nie wie albo go nie rozwija, ulegając negatywnemu wpływowi swojego otoczenia. Dlatego tak ważne jest wyposażenie młodych ludzi w wiarę w siebie, moc do podejmowania każdego wyzwania. Bo to są wspaniali ludzie, którzy mogą wszystko" - przekonywał w Brzezinach (Łódzkie) Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. "Bo każdy ma talent. Bo każdy jest najbardziej wartościowym człowiekiem na świecie" - podkreślił.

"Dlaczego ze zdolnych dzieci wyrastają niezdolni dorośli? Bo ruszając w swoje dorosłe życie, szybko gubią swoją moc i siłę, a przypominają sobie o talentach dopiero na emeryturze. A wystarczy zaledwie kilka kroków, aby zrozumieć siebie, wydobyć talent i go wykorzystać od samego początku zawodowej kariery" - zaznaczył twórca Talentowskazu Rafał Opaliński. "Tu nie ma nic skomplikowanego, tajemnego, tu tylko trzeba uwierzyć w siebie. Tylko tyle i aż tyle" - wyjaśnił.

Warsztaty Talentowskaz wygrały w unijnym konkursie wiedzy, edukacji i rozwoju; eksperci pomagają uczniom starszych klas szkół średnich w wykorzystaniu ich potencjału i kompetencji społecznych. Pierwsze zajęcia ruszyły w brzezińskich placówkach oświatowych - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza.