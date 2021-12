Łódzkie: Śmiertelny wypadek na A2 - trasa zablokowana w stronę Poznania

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku dwóch samochodów osobowych, do którego doszło na autostradzie A2 między węzłami Skierniewice i Łowicz (Łódzkie). Trasa jest zablokowana w stronę Poznania. Wyznaczono objazd.

Jak przekazała Karolina Grzybowska z łódzkiego Punku Informacji Drogowej GDDKiA do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 21.30 na 392. kilometrze A2. To odcinek autostrady między węzłami Skierniewice i Łowicz.

Zderzyły się dwa auta osobowe. W wyniku wypadku śmierć poniosła jedna osoba, a dwie są ranne.

Trasa jest zablokowana w stronę Poznania. Na czas lądowania śmigłowca LPR może zostać też wstrzymany ruch w stronę Warszawy. Wyznaczono objazd. Na węźle Skierniewice policja kieruje wszystkie pojazdy na drogę krajową nr 70, powrót na A2 jest możliwy na węźle Łowicz.

Okoliczności wypadku ustala na miejscu policja. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać co najmniej trzy godziny.