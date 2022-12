Łódzkie: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 91 w Ozorkowie

Jedna osoba zmarła, a kolejne trzy - w tym 7-letnie dziecko - zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w niedzielę wieczorem na drodze krajowej 91 w Ozorkowie (Łódzkie). Droga w miejscu wypadku jest obecnie zablokowana.

"Około godz. 22 na 325. kilometrze drogi krajowej 91 w Ozorkowie (pow. zgierski) czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. W jednym z nich podróżowali kobieta i mężczyzna - po zderzeniu oboje byli nieprzytomni i zostali uwięzieni we wraku pojazdu. Po wykonaniu dostępu do poszkodowanych przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, niestety nie udało się uratować 45-letniej kobiety; jadący z nią mężczyzna odzyskał świadomość - zajęły się nim służby medyczne" - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Drugim samochodem podróżował mężczyzna i jego 7-letni syn, którzy opuścili pojazd o własnych siłach; trafili pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Jak dodał Pawlak, na miejscu zdarzenia pracują trzy zastępy straży pożarnej, policja i ratownicy medyczni. Droga nr 91 jest zablokowana.